Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα φιλικά παιχνίδια του Αυγούστου

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League και έτσι το φετινό καλοκαίρι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, καλύπτοντας το… κενό με μία σειρά από φιλικά παιχνίδια.

Μετά την ενημέρωση για τον Ιούλιο έτσι, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τα φιλικά παιχνίδια που έχει προγραμματίσει να δώσει μέσα στον Αύγουστο, στο περιθώριο και της προετοιμασίας του σε Ολλανδία και Γερμανία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα παίξουν στις 2 Αυγούστου με την Χέρενφρεν, μία μέρα αργότερα με την Αντό Ντεν Χααγκ και στις 8 Αυγούστου με την Αλ Ταούν, για να “κλείσει” αυτή η σειρά των αγώνων μία ημέρα μετά, με αντίπαλο την Ουνιόν Βερολίνου.

Τα επόμενα φιλικά της ομάδας μας σε Ολλανδία και Γερμανία, κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας! / Our next friendly games in the Netherlands and in Germany, during our team's summer pre-season!