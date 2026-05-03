Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ live για την Premier League

Το μεγάλο ντέρμπι της Premier League φέρνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ σε «μάχη» για τις θέσεις του Champions League
Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ πανηγυρίζουν κόντρα στη Λίβερπουλ
Premier League
35η αγωνιστική
2 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ πανηγυρίζουν κόντρα στη Λίβερπουλ / REUTERS/Chris Radburn

Η τρίτη της βαθμολογίας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αντιμετωπίζει την 4η της Premier League, Λίβερπουλ, σε ένα σπουδαίο ντέρμπι του αγγλικού πρωταθλήματος στο Ολντ Τρεάφορντ.

18:21 | 03.05.2026

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν καλύτερη στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και με γκολ των Κούνια και Σέσκο προηγήθηκε με 2-0 επί της Λίβερπουλ, σκορ που έμεινε μέχρι το 45'

18:18 | 03.05.2026
Ημίχρονο στο Ολντ Τράφορντ!
18:14 | 03.05.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

18:06 | 03.05.2026
41'

Σουτ στην εστία από τον Χράφενμπερχ, αλλά ο Λάμενς μπλόκαρε εύκολα για τη Γιουνάιτεντ

17:58 | 03.05.2026
35'

Έχει πέσει πλέον ο ρυθμός του αγώνα, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει δώσει χώρο στη Λίβερπουλ, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις

17:58 | 03.05.2026

Πάνω κάτω τώρα το ματς, με τον Βιρτς να έχει ένα άστοχο σουτ μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Φερνάντες

17:55 | 03.05.2026
27'
Τεράστια ευκαιρία για τη Γιουνάιτεντ!

Ο Φερνάντες σούταρε με τη μία από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

17:50 | 03.05.2026
24'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ!

Φοβερό σουτ του Χάκπο, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ

17:49 | 03.05.2026
Και το γκολ του Σέσκο!
17:48 | 03.05.2026
Το γκολ του Κούνια!
17:47 | 03.05.2026

Η μπάλα έχει βρει στο χέρι του, αλλά διαιτητής και VAR θεωρούν ότι είναι ακούσιο και μετράνε το γκολ του επιθετικού της Γιουνάιτεντ

17:46 | 03.05.2026
Περιμένει το VAR ο διαιτητής για χέρι του Σέσκο στη φάση του γκολ!
17:45 | 03.05.2026
15'

Ωραία αντεπίθεση για τη Γιουνάιτεντ, με τον Σέσκο να κερδίζει τη "μάχη" μπροστά από τον Γκούντμαν και να κάνει το 2-0 για τη Γιουνάιτεντ

17:44 | 03.05.2026
Δεύτερο γκολ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
17:41 | 03.05.2026

Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο η Λίβερπουλ μετά το γκολ της Γιουνάιτεντ

17:38 | 03.05.2026

Διαβάστε περισσότερα για τον Φέργκιουσον εδώ...

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ένιωσε αδιαθεσία στο Ολντ Τράφορντ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν το Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
Ο 84χρονος προπονητής πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους
17:37 | 03.05.2026
7'

Μετά από φάση διαρκείας και δύο σερί σουτ του Κούνια, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Γιουνάιτεντ στο ματς

17:35 | 03.05.2026
Γκολ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!
17:35 | 03.05.2026

Η Γιουνάιτεντ έχει μπει πιο δυνατά και με τη δύναμη του Ολντ Τράφορντ ψάχνει ένα γρήγορο γκολ

17:31 | 03.05.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
17:26 | 03.05.2026

Άσχημη είδηση από το Ολντ Τράφορντ, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να μεταφέρεται από το γήπεδο στο νοσοκομείο, λόγω μιας αδιαθεσίας. Δεν φαίνεται να έχει πάντως κάτι σοβαρό ο 85χρονος προπονητής-θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:25 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ


Γούντμαν, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χράβενμπεργκ, Μακ Άλιστερ, Τζόουνς, Σόμποσλαϊ, Χάκπο, Βιρτς

17:25 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ


Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χίβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Φερνάντες, Εμπουεμό, Σέσκο, Κούνια.

17:24 | 03.05.2026

Οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Champions League της επόμενης περιόδου και ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία της Premier League

17:23 | 03.05.2026

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 61 βαθμούς, ενώ η Λίβερπουλ βρίσκεται ακριβώς πίσω της με 3 βαθμούς λιγότερους

17:23 | 03.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League

17:22 | 03.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
89
62
52
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo