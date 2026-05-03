Η τρίτη της βαθμολογίας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αντιμετωπίζει την 4η της Premier League, Λίβερπουλ, σε ένα σπουδαίο ντέρμπι του αγγλικού πρωταθλήματος στο Ολντ Τρεάφορντ.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ live για την Premier League
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν καλύτερη στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και με γκολ των Κούνια και Σέσκο προηγήθηκε με 2-0 επί της Λίβερπουλ, σκορ που έμεινε μέχρι το 45'
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Σουτ στην εστία από τον Χράφενμπερχ, αλλά ο Λάμενς μπλόκαρε εύκολα για τη Γιουνάιτεντ
Έχει πέσει πλέον ο ρυθμός του αγώνα, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει δώσει χώρο στη Λίβερπουλ, ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις
Πάνω κάτω τώρα το ματς, με τον Βιρτς να έχει ένα άστοχο σουτ μετά τη μεγάλη ευκαιρία του Φερνάντες
Ο Φερνάντες σούταρε με τη μία από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ
Φοβερό σουτ του Χάκπο, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ
Η μπάλα έχει βρει στο χέρι του, αλλά διαιτητής και VAR θεωρούν ότι είναι ακούσιο και μετράνε το γκολ του επιθετικού της Γιουνάιτεντ
Ωραία αντεπίθεση για τη Γιουνάιτεντ, με τον Σέσκο να κερδίζει τη "μάχη" μπροστά από τον Γκούντμαν και να κάνει το 2-0 για τη Γιουνάιτεντ
Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο η Λίβερπουλ μετά το γκολ της Γιουνάιτεντ
Μετά από φάση διαρκείας και δύο σερί σουτ του Κούνια, ο Βραζιλιάνος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Γιουνάιτεντ στο ματς
Η Γιουνάιτεντ έχει μπει πιο δυνατά και με τη δύναμη του Ολντ Τράφορντ ψάχνει ένα γρήγορο γκολ
Άσχημη είδηση από το Ολντ Τράφορντ, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να μεταφέρεται από το γήπεδο στο νοσοκομείο, λόγω μιας αδιαθεσίας. Δεν φαίνεται να έχει πάντως κάτι σοβαρό ο 85χρονος προπονητής-θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Γούντμαν, Φρίμπονγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χράβενμπεργκ, Μακ Άλιστερ, Τζόουνς, Σόμποσλαϊ, Χάκπο, Βιρτς
Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Χίβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Φερνάντες, Εμπουεμό, Σέσκο, Κούνια.
Οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Champions League της επόμενης περιόδου και ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία της Premier League
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 61 βαθμούς, ενώ η Λίβερπουλ βρίσκεται ακριβώς πίσω της με 3 βαθμούς λιγότερους
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League
