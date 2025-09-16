Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρώτο sold out της χρονιάς στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό για τη Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague (06/03/2025) και οι φίλαθλοι της ομάδας ήδη εξάντλησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα.

Το πρώτο sold out της χρονιάς για τον Ολυμπιακό πραγματοποιήθηκε, μόλις λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τουε εντός έδρας αγώνες της Euroleague και όπως είναι λογικό, αυτό συνέβη για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Σε ρυθμούς sold out κινείται, επίσης. η πώληση των εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Φενέρμπαχτσέ, Μονακό και Ντουμπάι.

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων

«Το πρώτο sold out της χρονιάς είναι γεγονός! Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Regular Season και επτά μήνες πριν από τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς της 30ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό (06/03/2026). Παράλληλα, σε τροχιά sold out κινούνται και οι αναμετρήσεις με τη Dubai BC, την AS Monaco και τη Fenerbahçe».