Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σιόβα

Μετά από οκτώ χρόνια, ο Δημήτρης Σιόβας επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα την επιστροφή του έμπειρου αμυντικού, ο οποίος θα ενταχθεί στη Β’ ομάδα του συλλόγου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και ρόλο καθοδηγητή για τους νεαρούς παίκτες.

Μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά, οι δύο ποδοσφαιριστές θα αποτελέσουν τους αρχηγούς και πυλώνες της δεύτερης ομάδας, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στον τομέα της καθοδήγησης της νέας γενιάς του Ολυμπιακού. Η επιστροφή του Σιόβα ενισχύει τη Β’ ομάδα με προσωπικότητες που έχουν φορέσει με επιτυχία τη φανέλα του συλλόγου και μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν εμπειρία, επαγγελματισμό και ποδοσφαιρική παιδεία στους ταλαντούχους παίκτες των «ερυθρόλευκων».

Ο Σιόβας είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2012 έως το 2016, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε με επιτυχία σε Ισπανία και Τουρκία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα. Ο έμπειρος αμυντικός γεννήθηκε στη Δράμα στις 16 Σεπτεμβρίου 1988.

Το 2006 από την Ακαδημία της Ξάνθης αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα και το 2008 αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο, απ’ όπου δόθηκε ως δανεικός στον Ιωνικό το 2009 και το 2012 ήρθε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε με τα ερυθρόλευκα τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 όποτε και πήγε στη Leganes αρχικά ως δανεικός και το καλοκαίρι ως μεταγραφή.

Το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε από την Huesca, συνεχίζοντας έτσι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στη La Liga και από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στη Fortuna Sittard. Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα αγωνιζόμενος στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας και πλέον θα αγωνίζεται και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!»