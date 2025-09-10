Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι

Ο νεαρός παίκτης έχει εκπροσωπήσει την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Σίλκοτ-Ντιούμπερι

Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα ο 20χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός, Σίλκοτ-Ντιούμπερι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

Ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακός έως το 2027, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», με τον νεαρό εξτρέμ να εντάσσεται στο δυναμικό του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντιούμπερι αποκτήθηκε από την Μπόρνμουθ, η οποία άναψε το πράσινο φως για την παραχώρησή του, με τα «κεράσια» μάλιστα να διατηρούν ένα ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 30%.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea. Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.

Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό.

