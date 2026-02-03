Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Ζέλσον Μαρτίνς: «Υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα»

Ζέλσον Μάρτινς και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την Τρίτη (03.02.2026) την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιό του Ζέλσον Μαρτίνς ωστόσο υπήρχε οψιόν από την πλευρά του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά, η οποία αναμενόταν να ενεργοποιηθεί. Οι Πειραιώτες, όμως, θέλοντας να τον κρατήσουν για μεγαλύτερο διάστημα στο ρόστερ τους και να τον επιβραβεύσουν για τις εμφανίσεις του, συμφώνησαν μαζί του ως το 2028, με οψιόν για το 2029, με αυξημένες αποδοχές.

Στα 2,5 χρόνια του στον Ολυμπιακό, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 13 γκολ και μοιράσει 16 ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 24 ματς σε Superleague, Champions League και Κύπελλο, με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Μάλιστα, τα τρία εξ’ αυτών τα έχει πετύχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στα playoffs.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλέιτον από την Ρίο Άβε, με τον 27χρονο επιθετικό να υπογράφει για 3,5 χρόνια στους Πειραιώτες.

“Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.

Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι’αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος.

Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες”, τόνισε ο Ζέλσον Μαρτίνς στις πρώτες του δηλώσεις μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.