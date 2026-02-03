Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Ζέλσον Μαρτίνς

Ζέλσον Μάρτινς και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την Τρίτη (03.02.2026) την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιό του Ζέλσον Μαρτίνς ωστόσο υπήρχε οψιόν από την πλευρά του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά, η οποία αναμενόταν να ενεργοποιηθεί. Οι Πειραιώτες, όμως, θέλοντας να τον κρατήσουν για μεγαλύτερο διάστημα στο ρόστερ τους και να τον επιβραβεύσουν για τις εμφανίσεις του, συμφώνησαν μαζί του ως το 2028, με οψιόν για το 2029, με αυξημένες αποδοχές.

Στα 2,5 χρόνια του στον Ολυμπιακό, ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 13 γκολ και μοιράσει 16 ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 24 ματς σε Superleague, Champions League και Κύπελλο, με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Μάλιστα, τα τρία εξ’ αυτών τα έχει πετύχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στα playoffs.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κλέιτον από την Ρίο Άβε, με τον 27χρονο επιθετικό να υπογράφει για 3,5 χρόνια στους Πειραιώτες.