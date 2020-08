Η αποστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (24.08.2020) για το Μέτσοβο, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας της.

Ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στο Μέτσοβο έως τις 2 Σεπτεμβρίου και θα δώσει δύο φιλικά με τον Προμηθέα Πάτρας (31/08 και 02/09).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε μαζί του 15 παίκτες και πιο συγκεκριμένα τους Αλέξανδρο Νικολαϊδη, Άαρον Χάρισον, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Αντώνη Κόνιαρη, Βασίλη Σπανούλη, Κώστα Σλούκα, Χασάν Μάρτιν, Σάσα Βεζένκοφ, Γιώργο Πρίντεζη, Λιβιό Ζαν Σαρλ, Τσαρλς Τζένκινς, Οκτάβιους Έλις, Βασίλη Χρηστίδη και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Κώστας Παπανικολάου και Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Ο πρώτος ξεπέρασε τον κορονοϊό, ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν το πότε θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή.

Ο δεύτερος έλαβε ειδική άδεια για να μεταβεί στο τέλος του μήνα στις ΗΠΑ, προκειμένου να προπονηθεί εκεί εν όψει της συμμετοχής του στο NBA Draft του Οκτωβρίου.

