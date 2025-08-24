Ο Ολυμπιακός ανέβασε video με τον «κεραυνό» του Γιαζίτσι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Με ένα γκολ–ποίημα του Γιουσούφ Γιαζίτζι στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός σφράγισε τη νίκη του με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, στην πρεμιέρα της Super League. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός «μίλησε» στο 90+3′, εκτελώντας με δύναμη εκτός περιοχής πέτυχε ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς.
Η «βολίδα» του Γιαζίτζι ανέβηκε στο instagram από τον Ολυμπιακό, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να ενθουσιάζονται από την πορεία με την οποία η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αλλά και τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ.
Παράλληλα, στο video φαίνεται και το άψογο πλασέ του Ελ Κααμπί για το 2-0 του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν στον επίσημο λογαριασμό τους τα γκολ της νίκης από τη πρεμιέρα τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν, παίρνοντας μια νίκη με καρδιά πρωταθλητή.