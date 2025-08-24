Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανέβασε video με τον «κεραυνό» του Γιαζίτσι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Οι Πειραιώτες θέλησαν να θυμίσουν στους φίλους τους το εξαιρετικό γκολ του Τούρκου ποδοσφαιριστή
Ο Γιαζίτσι πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Γιαζίτσι πανηγυρίζει το γκολ του / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Με ένα γκολ–ποίημα του Γιουσούφ Γιαζίτζι στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός σφράγισε τη νίκη του με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, στην πρεμιέρα της Super League. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός «μίλησε» στο 90+3′, εκτελώντας με δύναμη εκτός περιοχής πέτυχε ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς.

Η «βολίδα» του Γιαζίτζι ανέβηκε στο instagram από τον Ολυμπιακό, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να ενθουσιάζονται από την πορεία με την οποία η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αλλά και τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, στο video φαίνεται και το άψογο πλασέ του Ελ Κααμπί για το 2-0 του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ανεβάζουν στον επίσημο λογαριασμό τους τα γκολ της νίκης από τη πρεμιέρα τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν, παίρνοντας μια νίκη με καρδιά πρωταθλητή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo