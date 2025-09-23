Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε τις νέες φανέλες της ομάδας με Φουρνιέ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ

“Never quit We are Olympiacos”, αναφέρεται στο σύνθημα των Πειραιωτών
Ο μπασκετικός Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του με τη διεκδίκηση του Super Cup. Λίγα 24ωρα πριν μπουν στο παρκέ, οι Πειραιώτες αποκάλυψαν τις φανέλες που θα φορούν τη νέα σεζόν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η πρώτη εμφάνιση του Ολυμπιακού είναι σε κόκκινη απόχρωση με τη φανέλα να έχει τρεις ρίγες, η δεύτερη είναι όλη λευκή και η τρίτη μαύρη. “Never quit”, αναφέρει ο Κώστας Παπανικολάου, έχοντας στο πλευρό του τους Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις επίσημες υποχρεώσεις του την Παρασκευή (26.09.2025) με το Super Cup της Ρόδου, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η Euroleague με “διαβολοβδομάδα” στην Ισπανία απέναντι σε Μπασκόνια (30.09.2025) και Ρεάλ Μαδρίτης (02.10.2025).

