Ο Ολυμπιακός αυξάνει τις προσπάθειές του για τον Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε

Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει κινητικότητα στα μετεγγραφικά του και ο Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε φέρεται να είναι ο εκλεκτός των Πειραιωτών, για την ενίσχυση της ομάδας στα φτερά της επίθεσης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι αυξάνονται οι πιθανότητες ο Βραζιλιάνος να πιάσει… λιμάνι.

Όπως αναφέρεται στο “Φως των Σπορ” αλλά και σε άλλα Μέσα, το θέμα του Αντρέ Λουίζ δείχνει να πηγαίνει καλά. Ο εκπρόσωπος του παίκτη ήθελε να τον στείλει στην Μπενφίκα, αλλά τα 12+3 εκατ. ευρώ που δίνουν οι Λουζιτανοί, δεν ικανοποιούν τον σύλλογό του και ο παίκτης αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να πλησιάζει στον Ολυμπιακό.

Οι “αετοί” δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ανεβάσουν την προσφορά τους και ο ατζέντης του 23χρονου εξτρέμ δεν σκοπεύει να αφήσει τον παίκτη στη Ρίο Άβε.

Ο Βραζιλιάνος δείχνει πλέον θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τους Πειραιώτες. Εφόσον ανάψει το “πράσινο” φως ο παίκτης και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, είναι πολύ πιθανό ο Αντρέ Λουίζ να φορέσει τα ερυθρόλευκα.