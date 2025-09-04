Ο Ολυμπιακός «δένει» τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Τσικίνιο

O Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις φετινές του μεταγραφές, με τους Πειραιώτες να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών και συγκεκριμένα δυο από τους πιο σημαντικούς για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Τσικίνιο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Φως» στόχος του Ολυμπιακού είναι να επιβραβεύσει και τους δυο παίκτες, επεκτείνοντας τη συνεργασία με αμφότερους. Το συμβόλαιο του Ελ Κααμπί λήγει το προσεχές καλοκαίρι με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να κρατήσουν τον Μαροκινό στο ρόστερ τους, αφού αποτελεί τον αρχισκόρερ της ομάδας την τελευταία διετία.

Ο ίδιος από την πλευρά του είναι άκρως ικανοποιημένος από την ομάδα, αλλά και τη χώρα μας, κάτι που σημαίνει πως οι δυο πλευρές δεν αναμένεται να δυσκολευτούν για να έρθουν σε μια νέα συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Τσικίνιο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με τον Πορτογάλο το καλοκαίρι να έχει προτάσεις από ομάδες της Αραβίας για να συνεχίσει τη καριέρα του. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του Ελ Κααμπί ο Τσικίνιο είναι χαρούμενος στον Πειραιά και με μια αύξηση αποδοχών δύσκολα θα πει το όχι.