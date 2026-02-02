Ο Ολυμπιακός διέκοψε το δανεισμό του Νίκου Αθανασίου στη Ρίο Άβε

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό, με τον 24χρονο αριστερό μπακ να επιστρέφει στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Νίκος Αθανασίου ήταν βασικός φέτος στα πλάνα του Συλαϋδόπουλου στη Ρίο Άβε, αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αποφάσισε να διακόψει το δανεισμό του, για να στείλει στην πορτογαλική ομάδα ως δανεικό, τον Μάνσα.

Οι Πειραιώτες μπορούν να δώσουν συγκεκριμένο αριθμό παικτών με τη μορφή δανεισμού σε άλλη ομάδα και όλα δείχνουν ότι αυτός είναι ο λόγος της κίνησης με τον πρώην αριστερό μπακ του Ατρομήτου. Μένει να φανεί επίσης, αν το Αθανασίου θα πάρει πλέον και την ευκαιρία του από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.