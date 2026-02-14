Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Νιλικίνα αντί του Τζόσεφ στην λίστα των ξένων παικτών

Η αντικατάσταση στη λίστα των ξένων παικτών των Πειραιωτών ενόψει και του Allwyn Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας
Ο Φρανκ Νιλικίνα (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Φρανκ Νιλικίνα (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

O Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα σήμερα (14.02.2026, 16:00) από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την 19η αγωνιστική της GBL με σκοπό να συνεχίσει το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ του Ολυμπιακού, στη λίστα των ξένων της ομάδας, η οποία ήταν και η τελευταία που μπορούσε να κάνει πριν τα playoffs, με τον Φρανκ Νιλικίνα να παίρνει τη θέση του Κόρι Τζόσεφ.

Έτσι o Γάλλος γκαρντ θα είναι στη λίστα των “ερυθρόλευκων” και για το επικείμενο Final 8 του Κυπέλλου στο κλειστό της Αλικαρνασσού.

Η νέα οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους: Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Ουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.

