Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 5 κατακτήσεις Betsson Super Cup και τους 338 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΟΦΗ με 3-0 στον τελικό του Betsson Super Cup και κατέκτησε το πέντε τρόπαιό του στο θεσμό.

Χάρη σε αυτόν τον τίτλο ο Ολυμπιακός άφησε στο -2 τον Παναθηναϊκό στις κατακτήσεις Super Cup. Το “τριφύλλι” είναι δεύτερο στη σχετική λίστα με τρία τρόπαια, ενώ η ΑΕΚ έχει δύο.

Το τμήμα ποδοσφαίρου ανδρών των Πειραιωτών έφτασε έτσι τους 84 τίτλους στην ιστορία του, ενώ ο Ολυμπιακός “έπιασε” τους 338 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα.

Οι νικητές του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός 5 (1980, 1987, 1992, 2007, 2026)

Παναθηναϊκός 3 (1988, 1993, 1994)

ΑΕΚ 2 (1989, 1996)

Η λίστα με τους 338 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 65

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12