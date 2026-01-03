Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 5 κατακτήσεις Betsson Super Cup και τους 338 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΟΦΗ με 3-0 στον τελικό του Betsson Super Cup και κατέκτησε το πέντε τρόπαιό του στο θεσμό.
Χάρη σε αυτόν τον τίτλο ο Ολυμπιακός άφησε στο -2 τον Παναθηναϊκό στις κατακτήσεις Super Cup. Το “τριφύλλι” είναι δεύτερο στη σχετική λίστα με τρία τρόπαια, ενώ η ΑΕΚ έχει δύο.
Το τμήμα ποδοσφαίρου ανδρών των Πειραιωτών έφτασε έτσι τους 84 τίτλους στην ιστορία του, ενώ ο Ολυμπιακός “έπιασε” τους 338 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα.
Οι νικητές του Betsson Super Cup
Ολυμπιακός 5 (1980, 1987, 1992, 2007, 2026)
Παναθηναϊκός 3 (1988, 1993, 1994)
ΑΕΚ 2 (1989, 1996)
Η λίστα με τους 338 τίτλους του Ολυμπιακού
Ποδόσφαιρο: 84
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 65
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Γυναικών: 31
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12