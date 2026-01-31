Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Κλέιτον της Ρίο Άβε

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος φορ αναμένεται να είναι η δεύτερη χειμερινή μεταγραφή των Πειραιωτών
Ο Κλέιτον
Ο Κλέιτον με τη φανέλα της Ρίο Άβε/ EPA

Ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κλέιτον, που αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός στη Ρίο Άβε.

Ο δανεισμός του Γιάρεμτσουκ στη Λιόν είναι δεδομένος και ο Κλέιτον θα αντικαταστήσει τον Ουκρανό ως μία επιλογή του Ολυμπιακού στην κορυφή της επίθεσης, μαζί με τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Η Ρίο Άβε είχε αποκτήσει τον Κλέιτον από τη Βάσκο Ντα Γκαμα με ένα ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ και σε 56 αγώνες στην Πορτογαλία ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε Κάζα Πιά, Βίλα Νόβα, Κοριτίμπα, Γκουαρανί και Γιουβεντούντ.

