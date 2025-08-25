Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Αμπντουλί Μανέ – Θα φορέσει τα ερυθρόλευκα τον Ιανουάριο

Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκλεισε τον Αμπντουλί Μανέ.

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Μιέλμπι για την απόκτηση του Αμπντουλί Μανέ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους.

Πρόκειται για έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος ή δεύτερος επιθετικός. Αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες του σουηδικού πρωταθλήματος, κάνοντας πρωταθλητισμό με τη Μιέλμπι, η οποία οδηγεί την κούρσα και διεκδικεί τον τίτλο.

Όπως είναι φυσικό, η Μιέλμπι θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Η λίγκα εκεί ολοκληρώνεται στις 9 Νοεμβρίου, επομένως ο 20χρονος άσος από την Γκάμπια θα φορέσει τα ερυθρόλευκα από την 1η Ιανουαρίου.

Τη φετινή σεζόν, ο Μανέ μετράει 6 γκολ και 3 ασίστ σε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Σουηδίας.