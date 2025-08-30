Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Μεχντί Ταρεμί για δύο χρόνια

Μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό. Μετά τον Γκουστάβο Μάντσα, οι πρωταθλητές Ελλάδας φέρνουν στην Ελλάδα και τον Μεχντί Ταρεμί.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε δυναμικά και έκλεισε τον Μεχντί Ταρεμί, αποσπώντας το “ναι” τόσο από την Ίντερ, όσο και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν εξασφαλισμένη τη συμφωνία με την Ιντερ και το μόνο που απέμενε ήταν η τελική απάντηση του Ιρανού επιθετικού. Αυτή ήρθε μετά από λίγες ημέρες, με τον Ταρεμί να εξετάζει αρκετές προτάσεις, αλλά να επιλέγει αυτή του Ολυμπιακού λόγω του πρότζεκτ της ομάδας αλλά και της συμμετοχής στο Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο εκατομμύρια ευρώ στην Ιντερ για να αποκτήσει τον 33χρονο επιθετικό, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες με απολαβές που θα ξεπερνούν ετησίως τα 2 εκατομμύρια ευρώ.