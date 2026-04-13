Ο Ολυμπιακός έκοψε τούρτα στην προπόνηση για τον Άλεκ Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς γιορτάζει σήμερα 13 Απριλίου 2026, τα 31α γενέθλιά του και ο Ολυμπιακός του έκανε έκπληξη στην προπόνηση της ομάδας, με τούρτα και… τραγούδι.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άμεσα τις προπονήσεις μετά το Πάσχα, καθώς ακολουθεί αγώνας για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague και έτσι ο Πίτερς έκανε γενέθλια στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες δεν ξέχασαν όμως τον παίκτη τους και έκοψαν τούρτα μετά την προπόνηση στο ΣΕΦ, με όλους τους συμπαίκτες του να εύχονται στον Αμερικανό.

Ο Πίτερς συμπληρώνει φέτος 4 χρόνια στον Ολυμπιακό.