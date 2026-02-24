Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε 43.151.000 ευρώ από την παρουσία του στο Champions League

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και έμεινε ισόπαλος 0-0 στη Γερμανία με αποτέλεσμα η ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» να του κοστίσει την πρόκριση στους 16 του Champions League, που θα έβαζε στα ταμεία του ακόμα 11.000.000.

Η ομάδα του Πειραιά είχε ήδη εξασφαλίσει 43.151.000 ευρώ από τη μέχρι τώρα πορεία της στο Champions League και έμεινε σε αυτό το ποσό, αφού δεν πήρε την πρόκριση κόντρα στην Λεβερκούζεν. Ο Ολυμπιακός δεν θα έπαιρνε παραπάνω χρήματα σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας κόντρα στην Λεβερκούζεν, αφού μόνο η πρόκριση θα του έδινε τα 11.000.000 ευρώ.

Ο Ολυμπιακός με την παρουσία του και μόνο στη League Phase είχε αποκτήσει 29.002.000 και πρόσθεσε ακόμα 7.700.000 από τα οκτώ παιχνίδια του πρωταθλήματος. Η πρόκριση στα νοκ άουτ έβαλαν ακόμα 5.724.000 ευρώ για να φτάσουν τα σχεδόν 43.000.000 που ήταν τελικό ποσό που μάζεψε.