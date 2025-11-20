Ο Ολυμπιακός εξέτασε την περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός έχει βγει ξανά στην αγορά για την απόκτηση γκαρντ και στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι εξέτασε και την περίπτωση του Ταμίρ Μπλατ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε με δηλώσεις του, ότι ο Ολυμπιακός κινήθηκε για παίκτες που δεν τους δίνουν οι ομάδες τους και ένας από αυτός φαίνεται ότι ήταν ο Ταμίρ Μπλατ, για τον οποίο η Μακάμπι Τελ Αβίβ άναψε… κόκκινο.

Σύμφωνα με το sport5.co.il, η ελληνική ομάδα ρώτησε τους Ισραηλινούς για το ενδεχόμενο μετεγγραφής του διεθνούς γκαρντ, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση, παρότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ δείχνει να έχει μείνει από νωρίς μακριά από τους στόχους της στη φετινή Euroleague.