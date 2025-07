Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 19χρονου Σαντίνο Αντίνο – Γράφει για πρόταση 4,5 εκατομμυρίων ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο Σαντίνο Αντίνο φαίνεται πως μπαίνει στα μετεγγραφικά του Ολυμπιακού. Οι “ερυθρόλευκοι” εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 19χρονου Αργεντινού, ο οποίος ανήκει στη Γοδόι Κρουζ!

Μάλιστα, σε ανάρτησή του, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στην Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο. Πρόκειται για δεξιοπόδαρο εξτρέμ, που έχει και ιταλικό διαβατήριο και αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά της επιθετικής γραμμής. Στο παρελθόν έχει συνδεθεί σε “σενάρια” με Μπόκα Τζούνιορς, Ρίβερ Πλέιτ, Φλαμένγκο, Ίντερ και Μπενφίκα

Ο Σαντίνο Αντίνο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 33 εμφανίσεις με 5 γκολ και 4 ασίστ φορώντας τη φανέλα της αργεντίνικης ομάδας, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ έχει χριστεί και διεθνής με την Κ20 της χώρας του!

