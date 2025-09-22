Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον Φρανκ Ντιλικινά μετά τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζώκα για αναζήτηση παίκτη στα γκαρντ

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Φρανκ Ντιλικινά για να ολοκληρώσει τη γραμμή των γκαρντ της ομάδας του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται έναν ακόμη «κοντό».

Ο Ντιλικινά υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο ανανέωσης με την Παρτιζάν με μειωμένες αποδοχές και φαίνεται πως εξετάζεται σοβαρά από τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος είναι παίκτης με πλούσια αθλητικά προσόντα, χωρίς όμως να φημίζεται για το σουτ του. Μοιάζει να είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για την κάλυψη του κενού, που ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων των Πειραιωτών στην Κρήτη.

Ο Γάλλος γκαρντ της Εθνικής Γαλλίας την περσινή σεζόν με την Παρτιζάν είχε 6.1 πόντους και 1.7 ασίστ με 37.1% ποσοστό σε σουτ τριών πόντων. Ο Ντιλικινά έχει αγωνιστεί για έξι σεζόν στο NBA με τις φανέλες των Νικς, Μάβερικς και Χόρνετς.