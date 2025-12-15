Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς γκολ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 μήνες

Από τις 27 Οκτωβρίου του 2024 είχε να μείνει χωρίς γκολ ο Ολυμπιακός
Ο Ελ Κααμπί κόντρα στον Άρη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ελ Κααμπί κόντρα στον Άρη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός “κόλλησε” με 0-0 στην έδρα του Άρη για τη 14η αγωνιστική της Super league και έχασε την ευκαιρία να ξεχωρίσει στην κορυφή της βαθμολογίας, μένοντας χωρίς γκολ μετά από σχεδόν 14 μήνες.

Με τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ να έχουν διαμορφώσει μία τρομακτική επιθετική “τριπλέτα” για τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε καταφέρει να βρει δίχτυα σε όλα τα φετινά της παιχνίδια, μέχρι τη “λευκή” ισοπαλία με τον Άρη, ενώ το ρεκόρ της με γκολ “έτρεχε” από πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που δεν σκόραρε ο Ολυμπιακός σε αγώνα της Super league, ήταν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (ήττα με 1-0) στις 27 Οκτωβρίου του 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
217
204
167
107
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo