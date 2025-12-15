Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς γκολ για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 14 μήνες

Ο Ολυμπιακός “κόλλησε” με 0-0 στην έδρα του Άρη για τη 14η αγωνιστική της Super league και έχασε την ευκαιρία να ξεχωρίσει στην κορυφή της βαθμολογίας, μένοντας χωρίς γκολ μετά από σχεδόν 14 μήνες.

Με τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ να έχουν διαμορφώσει μία τρομακτική επιθετική “τριπλέτα” για τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε καταφέρει να βρει δίχτυα σε όλα τα φετινά της παιχνίδια, μέχρι τη “λευκή” ισοπαλία με τον Άρη, ενώ το ρεκόρ της με γκολ “έτρεχε” από πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που δεν σκόραρε ο Ολυμπιακός σε αγώνα της Super league, ήταν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (ήττα με 1-0) στις 27 Οκτωβρίου του 2024.