Ο Ολυμπιακός έβαλε στο «στόχαστρο» τον Σιλβέν Φρανσίσκο σύμφωνα με την «AS»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας κάνει μια “δυνατή” χρονιά στη Euroleague, με τα δημοσιεύματα να τον βάζουν στο στόχαστρο αρκετών ομάδων (η Μπαρτσελόνα φέρεται να ενδιαφέρεται “ζεστά”). Η ισπανική “AS” ήρθε να ανάψει… φωτιές στους φίλους του Ολυμπιακού, αναφέροντας πως ο Γάλλος ενδιαφέρει τους Πειραιώτες.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ολυμπιακός μπαίνει πλέον δυναμικά στην υπόθεση απόκτησης του Σιλβέν Φρανσίσκο, τονίζοντας ότι δεν επιβεβαιώνονται τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Γάλλο γκαρντ της Ζαλγκίρις να είναι κλεισμένος από την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακό εμφανίζεται να παρακολουθεί την περίπτωση Φρανσίσκο και να εξετάζει τις κινήσεις του ενόψει της νέας σεζόν. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια για το μέλλον του.

Τη φετινή σεζόν ο Σιλβέν Φρανσίσκο καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη Euroleague, με 17,1 πόντους και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της αξιολόγησης (20 PIR ανά αγώνα).

“Θα ήταν καλύτερο να μη βγαίνει τίποτα, να σιωπήσουν όλα μέχρι να παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι, είτε στην κανονική περίοδο είτε στα πλέι-οφ. Υπάρχουν παίκτες που δεν μπορούν να κρατήσουν το ίδιο επίπεδο συγκέντρωσης μέσα σε τόσες φήμες. Δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι. Δεν θα μπούμε σε εκατό παιχνίδια και θα παίξουμε καλά και στα εκατό”, είχε αναφέρει πρόσφατα ο Φρανσίσκο.