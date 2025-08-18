Αθλητικά

«Ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Χόρχε ντε Φρούτος της Ράγιο Βαγιεκάνο» σύμφωνα με τη Marca

Στη λίστα με τους ενδιαφερόμενους γιο τον ντε Φρούτος εμφανίζεται ο Ολυμπιακός
Ο ντε Φρούτος πανηγυρίζει με τη Βαγιεκάνο
Ο ντε Φρούτος πανηγυρίζει με τη Βαγιεκάνο / EPA/SIU WU

Ο Χόρχε ντε Φρούτος βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων του εξωτερικού και ένα νέο δημοσίευμα εμφανίζει τον Ολυμπιακό μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την απόκτησή του από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να προχωρήσει σε μετεγγραφή εξτρέμ και η ισπανική Marca τον τοποθετεί μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών του Χόρχε ντε Φρούτος, ο οποίος εκτιμάται όμως σε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο πρόεδρός της δήλωσε μάλιστα πρόσφατα, ότι αρνήθηκε πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον 28χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή, χωρίς να αποκλείει πάντως την παραχώρησή του.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Marca έγραψε ότι “μεταξύ των συλλόγων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του είναι ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα, ένας άλλος από τη Serie A και ακόμη ένας από την Premier League”.

