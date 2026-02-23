Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2.000 εισιτήρια για το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν αλλά θα έχει 4.000 οπαδούς στην «BayArena»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται την Τρίτη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην “BayArena” (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2) στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 για τα playoffs του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν θα είναι μόνος του σε αυτή την προσπάθεια. Οπαδοί των ερυθρόλευκων καταφθάνουν ή έχουν ήδη καταφθάσει από την Ελλάδα και άλλα μέρη της Ευρώπης για το μεγάλο παιχνίδι και η παρουσία τους στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν αναμένεται να είναι έντονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός έχει λάβει 2.000 εισιτήρια, ωστόσο ο κόσμος στην BayArena εκτιμάται ότι θα είναι πολύ περισσότερος. Συγκεκριμένα, πάνω από 4.000 φίλοι των Πειραιωτών αναμένεται να βρίσκονται εντός σταδίου, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ για τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στο γήπεδο: “Για τον αγώνα με την Bayer 04 Leverkusen που θα γίνει την Τρίτη (24/2, 21:00 τοπική ώρα) στη Γερμανία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι η πλατεία “Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen”. Από το σημείο συνάντησης θα μπορούν οι φίλαθλοί μας να μεταβούν στο γήπεδο είτε με το τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό “Wiesdorf Leverkusen Mitte Bf”, είτε με τα πόδια (20 λεπτά).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θύρες της BayArena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός της BayArena. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δοχείων αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 10 ml.

Σε φιλάθλους που φαίνονται εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ θα πραγματοποιείται αλκοτέστ.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μεγάλων τσαντών (μεγάλες γυναικείες τσάντες, αθλητικοί σάκοι, βαλίτσες, σακίδια κ.λπ.) στη BayArena. Επιτρέπονται μικρές τσάντες, όπως τσαντάκια μέσης ή τσάντες έως 21cm x 30cm (μέγεθος A4).

Λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Η απόπειρα εισαγωγής κρυφά πανό, πινακίδων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων θα θεωρηθεί πράξη εξαπάτησης και θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου του ατόμου στο στάδιο.

Οι κίτρινες σημάνσεις που υποδεικνύουν εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να καλύπτονται από οποιοδήποτε υλικό.

Μια σημαία/πανό πρέπει να τελειώνει στα σημειωμένα όρια και η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να παραμένει προσβάσιμη.

Στη BayArena γίνονται δεκτές μόνο ανέπαφες / cashless πληρωμές. Αποδεκτές μέθοδοι: πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Apple Pay και Google Pay. Απαγορεύεται η εισαγωγή φαγητού και ποτών στη BayArena”.