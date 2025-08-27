Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα για τον Ταρεμί έναντι του Παναθηναϊκού γράφει ο Ντι Μάρτζιο

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος εμπλέκει και τον Παναθηναϊκό, αλλά και την Αϊντχόφεν στην υπόθεση του Ιρανού επιθετικού.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ολυμπιακός βρίσκεται πρώτος στην «κούρσα» για την απόκτηση του 33χρονου φορ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ίντερ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και το όνομα του οποίου είχε γραφτεί για για τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι συζητήσεις αφορούν κανονική μεταγραφή και όχι δανεισμό, με τους «ερυθρόλευκους» να δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν την υπέρβαση για την επιθετική τους γραμμή.

Ο Ταρεμί προέρχεται από μία μέτρια σεζόν στην Ίντερ, με απολογισμό 3 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.887 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.

.@Inter, @OlympiakosSFP più avanti di PSV e Panthinaikos per Taremi. Si tratta per un trasferimento a titolo definitivo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταρεμί αποκτήθηκε από την Ίντερ το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Πόρτο, όπου αγωνίστηκε επί τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 αγώνες με τη φανέλα των «δράκων».