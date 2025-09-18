Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τους φιλάθλους του για τη παρουσία τους στο παιχνίδι με την Παφο για το Champions League

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στον αγώνα με την Παφο (0-0) για την πρώτη αγωνιστική του Champions League, η διοίκηση της ομάδας όμως έσπευσε με ανάρτηση στα social media να ευχαριστήσει τον κόσμο της.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν «ζεστή» ατμόσφαιρα στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» στην αναμέτρηση με την Πάφο για το Champions League αναγκάζοντας τους «ερυθρόλευκους» να τους ευχαριστήσουν για την πολύτιμη βοήθεια που έδωσαν, παρότι δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα του Ολυμπιακού στους φιλάθλους του: «Σας ευχαριστούμε! Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια».