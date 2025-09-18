Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τους φιλάθλους του για τη παρουσία τους στο παιχνίδι με την Παφο για το Champions League

Το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ στους οπαδούς
Η εξέδρα του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Η εξέδρα του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης»/ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στον αγώνα με την Παφο (0-0) για την πρώτη αγωνιστική του Champions League, η διοίκηση της ομάδας όμως έσπευσε με ανάρτηση στα social media να ευχαριστήσει τον κόσμο της.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν «ζεστή» ατμόσφαιρα στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» στην αναμέτρηση με την Πάφο για το Champions League αναγκάζοντας τους «ερυθρόλευκους» να τους ευχαριστήσουν για την πολύτιμη βοήθεια που έδωσαν, παρότι δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Το μήνυμα του Ολυμπιακού στους φιλάθλους του: «Σας ευχαριστούμε! Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια».

