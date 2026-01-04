Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τους οπαδούς του που τον στήριξαν στο Παγκρήτιο, στον τελικό του Betsson Super Cup

Η ανάρτηση των Πειραιωτών στα social media
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε μια ακόμα κούπα στην τροπαιοθήκη του καθώς το βράδυ του Σαββάτου (03.01.2026) επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το Betsson Super Cup.

Μια ημέρα μετά τον τελικό του Betsson Super Cup, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να αναγνωρίσει τη συμβολή του κόσμου που ταξίδεψε στην Κρήτη για να στηρίξει την ομάδα από κοντά.

Οι Πειραιώτες έκαναν ειδική ανάρτηση στα social media και -απευθυνόμενοι προς τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ- τους είπαν ένα μεγάλο “ευχαριστώ”.

«Η στήριξή σας ήταν απίστευτη για ακόμα μια φορά! Σας ευχαριστούμε!» έγραψε χαρακτηριστικά η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Αθλητικά
