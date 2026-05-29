Ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Conference League: «Θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ»

Πέρασαν δυο χρόνια από μια ιστορική ερυθρόλευκη επιτυχία! Ο Ολυμπιακός νικούσε σαν σήμερα με 1-0 τη Φιορεντίνα στην Allwyn Arena και έγραφε ιστορία, κατακτώντας το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας.

Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να σημειώνει “χρυσό” γκολ στο 116’, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία του τροπαιούχος Ευρώπης, τσεκάρωντας και αυτό το “κουτάκι”, στις “υποχρεώσεις” που έχει απέναντι στους οπαδούς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ανάρτησή τους στα social media οι Πειραιώτες θυμήθηκαν αυτή την ιστορική βραδιά της 29ης Μαΐου του 2024.

«Θρυλικές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες” σχολίασαν οι ερυθρόλευκοι, κάνοντας αναρτήσεις με το γκολ του Ελ Κααμπί, τη στιγμή της απονομής, τον κόσμο της ομάδας που γέμισε την Allwyn Arena αλλά και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν στον Πειραιά.