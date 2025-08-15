Ο Ολυμπιακός κάνει νέα προσπάθεια για τον Σαντίνο Αντίνο – Πέτυχε υπέροχο γκολ ο Αργεντινός της Γοδόι Κρουζ

Το όνομα του Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ φαίνεται πως επανέρχεται στη μετεγγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Με την περίπτωση του Ζενόν να χαρακτηρίζεται αρκετά δύσκολη και μετά τις αποχωρήσεις των Βέλντε και Μασούρα, ο Σαντίνο Αντίνο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζει νέα πρόταση στη Γοδόι Κρουζ για να κάνει δικό του τον 19χρονο εξτρέμ.

Θυμίζουμε πως ο Σαντίνο είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γοδόι Κρουζ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, “μετρώντας” 5 γκολ και 4 ασίστ σε σύνολο 37 συμμετοχών!

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του, ο Σαντίνο συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες στην Γοδόι Κρουζ και τα ξημερώματα της Παρασκευής (15.08.2025) πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Atlético-MG 0x1 Godoy Cruz



Santino Andino



Sul-americana | Oitavas (ida)



pic.twitter.com/TBArrIoiOV — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 14, 2025

Στο 37′ της αναμέτρησης για το Copa Libertadores, ο Αντίνο έκανε μια εντυπωσιακή ντρίμπλα και αριστερό τελείωμα άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια, όμως, είδε την ομάδα του να δέχεται την ανατροπή και να χάνει με 2-1.