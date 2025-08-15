Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός κάνει νέα προσπάθεια για τον Σαντίνο Αντίνο – Πέτυχε υπέροχο γκολ ο Αργεντινός της Γοδόι Κρουζ

Ο Ολυμπιακός θα κάνει νέα κίνηση για την απόκτηση του 19χρονου εξτρέμ
Ο Σαντίνο Αντίνο με τη φανέλα της Αργεντινής Κ-20 (AP Photo
Ο Σαντίνο Αντίνο με τη φανέλα της Αργεντινής Κ-20 (AP Photo/Ariana Cubillos)

Το όνομα του Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ φαίνεται πως επανέρχεται στη μετεγγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Με την περίπτωση του Ζενόν να χαρακτηρίζεται αρκετά δύσκολη και μετά τις αποχωρήσεις των Βέλντε και Μασούρα, ο Σαντίνο Αντίνο επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, που ετοιμάζει νέα πρόταση στη Γοδόι Κρουζ για να κάνει δικό του τον 19χρονο εξτρέμ.

Θυμίζουμε πως ο Σαντίνο είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γοδόι Κρουζ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, “μετρώντας” 5 γκολ και 4 ασίστ σε σύνολο 37 συμμετοχών!

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για το μέλλον του, ο Σαντίνο συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες στην Γοδόι Κρουζ και τα ξημερώματα της Παρασκευής (15.08.2025) πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Στο 37′ της αναμέτρησης για το Copa Libertadores, ο Αντίνο έκανε μια εντυπωσιακή ντρίμπλα και αριστερό τελείωμα άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια, όμως, είδε την ομάδα του να δέχεται την ανατροπή και να χάνει με 2-1.

Αθλητικά
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
