Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μάνσα της Φορταλέζα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι, με την υπόθεση του Μάνσα να παραμένει σε πρώτο πλάνο. Όπως μεταδίδουν Μέσα από τη Βραζιλία, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Φορταλέζα για την απόκτηση του νεαρού στόπερ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Globo η πρόταση του Ολυμπιακού δεν φέρεται να ικανοποιεί τα θέλω της Φορταλέζα για τον Μάνσα, καθώς περιμένουν νέα και υψηλότερη πρόταση από τους νταμπλούχους Ελλάδας για τον ποδοσφαιριστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φορταλέζα διατηρεί το 70% των δικαιωμάτων του Μάνσα, ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στην Παλμέιρας, με τον νεαρό αμυντικό να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, κάτι που στην βραζιλιάνικη ομάδα γνωρίζουν καλά και η στάση της ίσως να οφείλεται σε αυτό το γεγονός.

Μάλιστα όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός δεν το βάζει κάτω και αναμένεται να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Μάνσα.