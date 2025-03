Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε τον Κέντρικ Ναν και ζητάει την τιμωρία του για τη χειρονομία στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούστηκαν στο ΣΕΦ για την Euroleague, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 76-74, σ’ ένα παιχνίδι που δεν κρινόταν σχεδόν τίποτα, μιας και οι δύο ομάδες είναι αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Κι όμως μετά από ένα σχετικά “αδιάφορο” βαθμολογικό παιχνίδι, το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι ιδιαίτερα έντονο και θα διαρκέσει για αρκετές μέρες.

Κι αυτό γιατί η ερυθρόλευκη ΚΑΕ προχώρησε σε καταγγελία κατά του Κέντρικ Ναν, ζητώντας την τιμωρία του Αμερικανού γκαρντ του τριφυλλιού.

Ο λόγος είναι μία χειρονομία που έκανε ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού, κατά τη διάρκεια του αγώνα των δύο ομάδων στο ΣΕΦ.

O Κέντρικ Ναν έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και κάρφωσε στο καλάθι του Ολυμπιακού λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου του αγώνα, με τους Πειραιώτες να καλούν τότε τάιμ-άουτ. Ενώ πήγαινε προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο σταρ του “τριφυλλιού” έκανε μία χειρονομία προς τον κόσμο των “ερυθρολεύκων”.

