Ο Ολυμπιακός ξεκινάει στις 27 Αυγούστου την προετοιμασία του για τη νέα μπασκετική σεζόν

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει τους παίκτες του στο ΣΕΦ την Τετάρτη, 27 Αυγούστου.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Αυγούστου, οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού θα περάσουν από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και από εργομετρικά τεστ.

Λόγω του Eurobasket 2025, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Έλληνες διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με την εθνική Ελλάδας, καθώς και τον Νίκολ Μιλουτίνοφ ο οποίος θα στηρίξει την προσπάθεια της Σερβίας στη διοργάνωση.

Οι Έλληνες διεθνείς που συνεχίζουν στην προετοιμασία της εθνικής ανδρών ενόψει του Eurobaslet 2025 είναι ο αρχηγός της εθνικής και της ομάδας του Πειραιά Κώστας Παπανικολάου, καθώς και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο νεαρός σέντερ του Ολυμπιακού, Αντώνης Καραγιαννίδης, έγινε σήμερα (18.08.2025) ο τρίτος παίκτης που “κόπηκε” από τον Βασίλη Σπανούλη μετά τους Λευτέρη Λιοτόπουλο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, κάτι που σημαίνει πως υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την έναρξη της προετοιμασίας.