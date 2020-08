Τη φανέλα που θα φορά η ομάδα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της σεζόν 2020-21 παρουσίασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες θα είναι η φανέλα που θα φοριέται στα εκτός έδρας ματς της επόμενη σεζόν από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ.

OlympiacosBC away jersey for the season 2020-21! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/dskPbdi3l7