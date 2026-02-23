Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για Γερμανία ενόψει της ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League

Αναχώρησε για το Λεβερκούζεν η αποστολή του Ολυμπιακού
Ελ Κααμπί και Μουζακίτης
Ελ Κααμπί και Μουζακίτης στην αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (24/02/26, 22:00, MEGA, Cosmote Sport 2 HD, Live από το Newsit.gr) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον αγώνα ρεβάνς για τα πλέι οφ του Champions League και η αποστολή των Πειραιωτών “πέταξε” για Γερμανία.

Χαμογελαστοί παίκτες και Μεντιλίμπαρ αναχώρησαν για Κολωνία και στη συνέχεια θα βρεθούν στο Λεβερκούζεν, όπου και θα “παλέψουν” για μία σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Μπάγερ, ώστε να συνεχίσει ο Ολυμπιακός να αγωνίζεται στο Champions League.

Μετά την ήττα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στο “Καραϊσκάκης”, οι Πειραιώτες είναι αναγκασμένοι να ψάξουν ένα μεγάλο διπλό στη ρεβάνς της Γερμανίας, αλλά έχουν καταφέρει και… δυσκολότερα, στην πορεία τους μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και θα είναι “πάνοπλος” στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
114
97
74
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo