Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για Γερμανία ενόψει της ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (24/02/26, 22:00, MEGA, Cosmote Sport 2 HD, Live από το Newsit.gr) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον αγώνα ρεβάνς για τα πλέι οφ του Champions League και η αποστολή των Πειραιωτών “πέταξε” για Γερμανία.

Χαμογελαστοί παίκτες και Μεντιλίμπαρ αναχώρησαν για Κολωνία και στη συνέχεια θα βρεθούν στο Λεβερκούζεν, όπου και θα “παλέψουν” για μία σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Μπάγερ, ώστε να συνεχίσει ο Ολυμπιακός να αγωνίζεται στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ήττα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στο “Καραϊσκάκης”, οι Πειραιώτες είναι αναγκασμένοι να ψάξουν ένα μεγάλο διπλό στη ρεβάνς της Γερμανίας, αλλά έχουν καταφέρει και… δυσκολότερα, στην πορεία τους μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και θα είναι “πάνοπλος” στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν.