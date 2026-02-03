Ο Ολυμπιακός πηγαίνει με Κλέιτον και απουσίες στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, αποστολή χωρίς Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (04.02.2026, 18:30) εξ αναβολής εκτός έδρας αγώνα στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης -για τη Super League- με τον Κλέιτον να μπαίνει για πρώτη φορά στην ερυθρόλευκη αποστολή.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του από τον Ολυμπιακό, ο Βραζιλιάνος επιθετικός βρέθηκε στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμτας, για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα, που δεν έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμη, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίς, Πνευμονίδης.