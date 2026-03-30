Ο Ολυμπιακός ρίχνει ματιές στον Φεντερίκο Μπονίνι της Αλμερία

Στα ραντάρ του Ολυμπιακού εμφανίζεται να έχει μπει ο Φεντερίκο Μπονίνι, με τους Πειραιώτες να εξετάζουν την περίπτωσή του ενόψει της καλοκαιρινής μετεγγραφικής περιόδου..

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήμματα στη Φιορεντίνα, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Αλμερία, πραγματοποιεί μια αξιόλογη σεζόν στην Ισπανία και σύμφωνα με την εφημερίδα “LiveSport” έχει τραβήξει το βλέμμα των “ερυθρολεύκων”.

Ο Φεντερίκο Μπονίνι έχει καταγράψει 26 συμμετοχές τη φετινή χρονιά στη La Liga 2, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ. Έχει αγωνιστεί στις ομάδες Κ19 και Κ20 της εθνικής Ιταλίας και το περασμένο καλοκαίρι πήρε μετεγγραφή από την Καταντζάρο στην Αλμερία αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο υψηλόσωμος αμυντικός (1.88μ.) δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Συνολικά στην καριέρα του, ο Μπονίνι έχει 215 αγώνες, 18 γκολ και 8 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο.