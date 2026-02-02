Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση του συμβολαίου του

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να “δέσει” τον Ζέλσον Μαρτίνς στην ομάδα και πλέον απομένουν λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών και για τα επόμενα χρόνια.

Παρότι διατηρούσε οψιόν για μονομερή ανανέωση του συμβολαίου του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας στον Πορτογάλο εξτρέμ για να τον κρατήσει περαιτέρω στην ομάδα.

Οι Πειραιώτες έφθασαν έτσι σε συμφωνία με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή, ο οποίος και έχει ξεχωρίσει την τελευταία διετία στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Μαρτίνς “μετράει” πλέον 76 συμμετοχές, με 13 γκολ και 13 ασίστ, ενώ σκόραρε και στον πρόσφατο “τελικό” πρόκρισης με τον Άγιαξ, στη League Phase του Champions League.