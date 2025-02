Ο Ολυμπιακός τρόλαρε τον Σάσα Βεζένκοφ για το «αυτοκαλάθι» κόντρα στην Αναντολού Εφές

Ο Ολυμπιακός νίκησε σχετικά εύκολα την Αναντολού Εφές στην 24η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι για μία ακόμη φορά πρωταγωνιστής για τους Πειραιώτες με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε όμως και ένα… αυτοκαλάθι στο παιχνίδι, αφού σκόραρε κατά λάθος στο καλάθι του Ολυμπιακού, γεγονός που έφερε και… τρολάρισμα από τους Πειραιώτες στα social media.

Ανεβάζοντας το video με τη φάση στο X (πρώην twitter), ο Ολυμπιακός έγραψε: «Το ίδιο συναίσθημα με όταν στέλνει το λάθος μήνυμα στη λάθος ομαδική συνομιλία».

Kalimera!



Same feeling as when you send the wrong message to the wrong group chat! #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYEFS pic.twitter.com/c0dLXw0mwu