Οι άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξύπνησαν με όρεξη και δεν έχασαν την ευκαιρία να τρολάρουν τους Σάσα Βεζένκοβ και Γιώργο Μπαρτζώκα με ανάρτηση στο twitter.

Ο Σάσα Βεζένκοφ τρόμαξε με το πιστόλι που πετάει μπλουζάκια στον κόσμο στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας και η ΚΑΕ Ολυμπιακός θυμήθηκε το πέμπτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague με τη Μονακό στο ΣΕΦ, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε πέσει ένα βεγγαλικό, το οποίο είχε τρομάξει τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Χρήστος Μπαφές πήρε την τέλεια ασίστ από την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αι έγραψε: “Κι έχουμε και προϊστορία με τα καρδιακά ως ομάδα…”, αναφερόμενος στο πρόβλημα υγείας που τον έχει κρατήσει αρκετές φορές μακριά από την ομάδα τη φετινή σεζόν.

