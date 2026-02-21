Ο Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα

Ο Ματιέ Βαλμπουενά συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού Β’ και η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ τον βράβευσε πριν το παιχνίδι με την Καλαμάτα για τη Super League 2, μέσω του αντιπροέδρου της ομάδας, Κώστα Καραπαπά.

Στα 41 του χρόνια, ο Ματιέ Βαλμπουενά εξακολουθεί να φοράει τα “ερυθρόλευκα” για χάρη της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού και πλέον έχει συμπληρώσει 800 αγώνες στην τεράστια επαγγελματική του καριέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, βραβεύτηκε από τους Πειραιώτες, οι οποίοι και έκαναν σχετική ανάρτηση στα social media, όπου και έγραψαν: “Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα. Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς. Συγχαρητήρια, Ματιέ!”.