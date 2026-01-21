Ο Ολυμπιακός ζήτησε έξτρα εισιτήρια από τον Άγιαξ: Αρνητικοί οι Ολλανδοί

Ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 στο Φάληρο και δίνει “τελικό” με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στην τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δίνουν μάχη για ένα εισιτήριο για τον αγώνα με τον Άγιαξ, με τους Πειραιώτες να ενημερώσουν ότι τα εισιτήρια θα τεθούν στον “αέρα” από την Τετάρτη 21/01 από τις 16:00 έως την Πέμπτη 22/01 20:00 ή έως την εξάντλησή τους, με την τιμή τους να είναι στα 41 ευρώ.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν στα χέρια τους 2.600 εισιτήρια, τα οποία θα εξαντληθούν με συνοπτικές διαδικασίες.

Να σημειωθεί ότι μετά την κλήρωση, η διοίκηση του Ολυμπιακού υπέβαλε τρία αιτήματα στον Άγιαξ για να αποκτήσει περισσότερα εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας, ωστόσο η ολλανδική ομάδα αρνήθηκε κάθε φορά.

Η προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίων δίνεται στους κατόχους διαρκείας του Ολυμπιακού, οι οποίοι μαζί με τους κατόχους σουιτών ξεπερνούν τους 25.000.