Αθλητικά

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη G League

Τρομερό ξεκίνημα για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς
Ο Γιούρτσεβεν
Ο Γιούρτσεβεν σε αγώνα της Τουρκίας / EPA/TOMS KALNINS

Λίγες ημέρες μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε ντεμπούτο στη G League του NBA και ήταν εξαιρετικός για τη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς.

Οι Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς “διέλυσαν” με 137-100 τους Γουίντι Σίτι Μπουλς, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να κάνει νταμπλ νταμπλ στην πρώτη συμμετοχή του στη φετινή G League.

Ο Τούρκος σέντερ που αποχώρησε μετά από 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στο NBA, είχε 22 πόντους με 10/16 εντός παιδιάς, 1/2 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες.

Ο Γιούρτσεβεν θα ψάξει μέσω της G League ένα νέο συμβόλαιο στο NBA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
200
107
93
71
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo