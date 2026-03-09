Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη G League

Λίγες ημέρες μετά την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε ντεμπούτο στη G League του NBA και ήταν εξαιρετικός για τη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς.

Οι Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς “διέλυσαν” με 137-100 τους Γουίντι Σίτι Μπουλς, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να κάνει νταμπλ νταμπλ στην πρώτη συμμετοχή του στη φετινή G League.

Ο Τούρκος σέντερ που αποχώρησε μετά από 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στο NBA, είχε 22 πόντους με 10/16 εντός παιδιάς, 1/2 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες.

WELCOME BACK TO THE G LEAGUE!



Former NBA center Ömer Yurtseven dropped 22 PTS (10/16 FG) and 14 REB in his @RGVVipers debut. pic.twitter.com/a00966GHDg — NBA G League (@nbagleague) March 8, 2026

Ο Γιούρτσεβεν θα ψάξει μέσω της G League ένα νέο συμβόλαιο στο NBA.