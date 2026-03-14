Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ετοιμάζεται να αγωνιστεί και πάλι στο NBA, αφού υπέγραψε 10ημερο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πήγε στη G League, μετά το τέλος του από τον Παναθηναϊκού και πρόλαβε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του, κερδίζοντας και μία πρώτη ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA και μάλιστα με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, στο πλευρό του Στεφ Κάρι.

Η ομάδα του Στιβ Κερ χρειαζόταν ένα ακόμη ψηλό για το ροτέισον της και επέλεξε τον Τούρκο σέντερ για μία μικρή δοκιμή, η οποία και μπορεί να οδηγήσει σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.