Ο Όμηρος Νετζήπογλου του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της 24ης αγωνιστικής της GBL

Πρώτο βραβείο για τον Νετζήπογλου με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Νετζήπογλου στο Ολυμπιακός - Μύκονος (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έκανε… πάρτι κόντρα στη Μύκονο Betsson για την 24η αγωνιστική της GBL, με μία εμφάνιση καριέρας από τον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος και έσπασε όλα τα “κοντέρ” για τους Πειραιώτες.

Με ρεκόρ σε πόντους, τρίποντα και βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ο Όμηρος Νετζήπογλου οδήγησε τον Ολυμπιακό στην επιβλητική νίκη με 109-83 επί της Μυκόνου Betsson και κέρδισε το βραβείο του MVP, για την 24η αγωνιστική της GBL.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ είχε 27 πόντους (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 2/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, όντας ο κορυφαίος της αγωνιστικής στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Νετζήπογλου διατήρησε έτσι και το απόλυτο του Ολυμπιακού στην GBL.

