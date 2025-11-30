Ο Όντεντ Κάτας παραμένει στον πάγκο της Μακάμπι Τελ Αβίβ

Στο τιμόνι της Μακάμπι Τελ Αβίβ παραμένει ο Όντεντ Κάτας, με τους Ισραηλινούς να τελειώνουν τις φήμες περί απομάκρυνσης του Ισραηλινού προπονητή.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής (30/11) η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε πως ο Κάτας ήταν και θα παραμείνει προπονητής του συλλόγου, εκφράζοντας την πλήρη στήριξη και εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του.

«Η ομάδα μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στον προπονητή της ομάδας, Όντεντ Κατάς. Ο Όντεντ ήταν και παραμένει προπονητής της ομάδας. Ο σύλλογος εύχεται στον Όντεντ πλήρη επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει στο υπόλοιπο της σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση της Μακάμπι.

Οι Ισραηλινοί δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά ούτε στη φετινή Euroleague, γι’ αυτό και υπήρξαν φήμες περί αποχώρησης του Κάτας.