Ο Ορμπελίν Πινέδα έφτασε τις 100 συμμετοχές με την ΑΕΚ στην Super League

Παιχνίδι ορόσημο για τον Μεξικανό μέσο
Ο Ορμπελίν Πινέδα σε αγώνα της ΑΕΚ
Ο Ορμπελίν Πινέδα σε αγώνα της ΑΕΚ / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ορμπελίν Πινέδα τρέχει πλέον με… 100. Ο διεθνής Μεξικανός ποδοσφαιριστής συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ στην Super League και πλέον βάζει πλώρη στο να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ένωσης των τελευταίων ετών.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ξεκίνησε βασικός στη νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό στην Super League, με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή να μετρά πλέον 100 εμφανίσεις με τα «κιτρινόμαυρα» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συνολικά ο «Όρμπε» μετρά 130 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με την Ένωση έχοντας απολογισμό 15 γκολ και 12 ασίστ από τον Αύγουστο του 2022. Σε αυτό το διάστημα έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

