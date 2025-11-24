Συμβαίνει τώρα:
Ο Ορμπελίν Πινέδα συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει ένα από τα επόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ

Ποινή μίας αγωνιστικής θα πρέπει να εκτίσει ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ
Ο Πινέδα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Πινέδα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Άρη στην 11η αγωνιστική της Super League και συνέχισε το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα, αλλά θα χάσει για ένα από τα επόμενα παιχνίδια της τον Ορμπελίν Πινέδα.

Κατά τη διάρκεια του ΑΕΚ – Άρης, ο Ορμπελίν Πινέδα αντίκρυσε την τρίτη του κίτρινη κάρτα στη σεζόν και έτσι θα κληθεί να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής, σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Ένωσης στη Super League.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τους Παναθηναϊκό (εκτός έδρας), Ατρόμητο, Παναιτωλικό (εκτός έδρας) και ΟΦΗ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιλέγει σε ποια αναμέτρηση δεν θα έχει διαθέσιμο τον Μεξικανό μέσο.

